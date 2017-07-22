Пресс-служба ГИБДД Крыма написала подробности аварии, которая произошла в субботу на автовокзале в Керчи. Так, 22 июля в 11:55, 42-летний водитель автомобиля «LDV 400 СОNVОУ», выезжая с территории автовокзала, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик выбежал на проезжую часть из-за передней части стоящего транспортного средства, - передает Керчь.ФМ.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Диагноз: ушиб левого локтевого сустава, ушиб левого плечевого сустава.
Напомним, керчанка стала очевидцем этого происшествия.