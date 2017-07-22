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Ребенок, которого сбили на автовокзале, отделался ушибами

Пресс-служба ГИБДД Крыма написала подробности аварии, которая произошла в субботу на автовокзале в Керчи. Так, 22 июля в 11:55, 42-летний водитель автомобиля «LDV 400 СОNVОУ», выезжая с территории автовокзала, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик выбежал на проезжую часть из-за передней части стоящего транспортного средства, - передает Керчь.ФМ. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Диагноз: ушиб левого локтевого сустава, ушиб левого плечевого сустава. Напомним, керчанка стала очевидцем этого происшествия.

Служба новостей Керчь.ФМ

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