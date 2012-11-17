Сегодня в обед семья керчан чудом избежала лобового столкновения. Заезжий водитель на машине с регистрацией 29 региона забыл об элементарных правилах дорожного движения, - передает Керчь.ФМ.

«Я благодарен водителю красного Форда, который не гнал, а среагировал и успел притормозить, чтобы я ушел в карман. В машине ехали еще жена и наши дети. Этот олень на Ларгусе, вместо того, чтобы остановиться, "чухнул" на огромной скорости оттуда», - рассказал керчанин.