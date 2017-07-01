В Керчи 23 июля в 11:15, 35-летний водитель мотоцикла «Ямаха Т-MAX» не выбрал безопасную скорость движения, в последствии чего совершил опрокидывание мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, -передает Керчь.ФМ.

Это произошло по Шоссе Героев Сталинграда, напротив дома № 23, водитель двигался в сторону центра.

В результате ДТП пострадали:

1.Водитель мотоцикла. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, множественные ссадины рук и ног.

2.Пассажир мотоцикла. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, множественные ссадины рук и ног.

Фото: интернет