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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи День ВМФ отметят концертом и возложением цветов

В Керчи ко Дню ВМФ два дня будут проходить мероприятия. Администрация Керчи сообщила сайту Керчь.ФМ подробный план мероприятий: 29 июля 2017 г. Городская набережная 11.00-22.00 - работа аттракционов; - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества; - гастрономический фестиваль. Городская набережная (площадка перед водной станцией) 18.00 - торжественное открытие праздника; - выступление почетных гостей; - церемония награждения. 18.30-21.00 - концертная программа творческих коллективов города 21.00-22.00 - концертная программа кавер-группы «Шнапс-Бенд» (г. Симферополь) 30 июля 2017 г. Городская набережная 8.30 – возложение цветов к памятнику морским десантникам Водная станция 9.00 – построение 9.05 – поднятие Государственного Флага РФ 9.10 – торжественная мероприятие 9.30 – возложение венка в акватории Напомним, в прошлом году ветераны флота Керчи торжественно спустили памятный венок в пролив (видео) Фото: архив

Служба новостей Керчь.ФМ

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