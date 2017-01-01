В Керчи ко Дню ВМФ два дня будут проходить мероприятия. Администрация Керчи сообщила сайту Керчь.ФМ подробный план мероприятий:
29 июля 2017 г.
Городская набережная
11.00-22.00
- работа аттракционов;
- выставка мастеров декоративно-прикладного творчества;
- гастрономический фестиваль.
Городская набережная (площадка перед водной станцией)
18.00
- торжественное открытие праздника;
- выступление почетных гостей;
- церемония награждения.
18.30-21.00
- концертная программа творческих коллективов города
21.00-22.00
- концертная программа кавер-группы «Шнапс-Бенд» (г. Симферополь)
30 июля 2017 г.
Городская набережная
8.30 – возложение цветов к памятнику морским десантникам
Водная станция
9.00 – построение
9.05 – поднятие Государственного Флага РФ
9.10 – торжественная мероприятие
9.30 – возложение венка в акватории
Напомним, в прошлом году ветераны флота Керчи торжественно спустили памятный венок в пролив (видео)
Фото: архив