В Республике Крым ожидают визит премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом РИА Крым на выездном заседании Совета министров РК в пгт Первомайском сообщил глава Республики Сергей Аксенов. Он комментировал просьбу руководителей аграрных предприятий Первомайского района о выделении денежных средств на возврат первого взноса на техническую и технологическую модернизацию отрасли растениеводства, - передает Керчь.ФМ

«У нас в любом случае ожидается визит руководителя правительства Российской Федерации, поэтому надо просто эти вопросы все подготовить», — заверил Аксенов.