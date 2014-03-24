Владельцы крымских строительных объектов, внесенных в список запрещенных к достройке, готовые самостоятельно демонтировать возведенные конструкции, могут получить свободные земельные участки. Об этом Крыминформу сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, - передает Керчь.ФМ

«Каждый, кто сносит незаконные сооружения собственными силами без привлечения бюджетных средств, получает право обратиться в органы власти без конкурсных условий для получения земельного участка в местах, где генеральный план города предполагает соответствующий уровень застройки, – уточнил глава РК. – В то же время, если кто-то не согласен с данной процедурой, для них установлены административные штрафы, в три раза превышающие аналогичные в федеральном законодательстве».

По словам главы республики, это значит, что если штраф за самовольное строительство составляет 1 млн рублей, то в данном случае он составит 3 млн рублей и может быть наложен неоднократно.

«Хочу подчеркнуть, что на месте снесенных объектов ни один другой объект построен не будет. Это принципиальная позиция, от которой мы не отойдем», – заключил Аксёнов.

Кроме того, он поручил проанализировать и дополнить «черный список». Контроль за деятельностью градостроительного совета глава Крыма возложил на вице-премьера Павла Королева.

«В связи с тем, что на территории Республики Крым, к сожалению, не удалось наладить системную работу в части администрирования, выдачи согласовательных и разрешительных документов и обсуждения генпланов, а также в связи с кадровыми изменениями, необходимо переформатировать работу Архитектурно-градостроительного совета Крыма и сферу деятельности главного архитектора Республики Крым в частности. Необходимо провести полную ревизию принятых решений и распределить между вице-премьерами функциональные обязанности. Так, подготовкой нормативных актов, документации и технических регламентов будет заниматься вице-премьер Павел Эдуардович Королев со своей рабочей группой», – подытожил Аксёнов.