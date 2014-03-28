Госкомитет защиты культурного наследия отнес землю под застройкой в Комсомольском парке к зоне охраны археологического культурного слоя 2-й категории. Соответствующее письмо чиновники Госкомитета направили керченским экологам, - передает Керчь.ФМ.

«Режим зоны охраны археологического культурного слоя 2-й категории предусматривает согласование землеустроительной документации, которой предшествует археологическая экспертиза. Если вследствие экспертизы будут найдены археологические объекты, то до начала строительства на этих участках необходимо провести полное археологическое исследование (раскопки) .Любые земляные, строительные, мелиоративные работы должны выполняться с разрешения органов охраны культурного наследия при наблюдении специалиста-археолога», - говорится в письме Госокмитета по охране культурного наследия.

Также экологи Керчи сообщили, что в настоящее время проходит судебное разбирательство по поводу застройки Комсомольского парка в стадии апелляционного обжалования.

Напомним, в Комсомольском парке Керчи из-за строительства многоэтажек оградят почти 80 соток земли. Там планируют построить 2 многоэтажных дома. Керчане собирали подписи под заявлением против застройки парков в Керчи.