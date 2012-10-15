В Керчи 29 июля, на ступенях медицинского колледжа, ползает змея. Об этом Керчь.ФМ сообщил очевидец. В доказательство своих слов он прислал фотографии.

Мужчина сообщил, что змея шипит на всех кто проходит рядом с ней.