В Керчи 29 июля, на ступенях медицинского колледжа, ползает змея. Об этом Керчь.ФМ сообщил очевидец. В доказательство своих слов он прислал фотографии.
Мужчина сообщил, что змея шипит на всех кто проходит рядом с ней.
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В Керчи 29 июля, на ступенях медицинского колледжа, ползает змея. Об этом Керчь.ФМ сообщил очевидец. В доказательство своих слов он прислал фотографии.
Мужчина сообщил, что змея шипит на всех кто проходит рядом с ней.
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