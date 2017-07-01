Встреча с гражданами по адресу шоссе Героев Сталинграда, 4, прошла 25 июля. На встрече присутствовали глава города Николай Гусаков и член Общественного совета Николай Зеленкевич.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Главным вопросом было строительство спортивной площадки, работы по установке которой, прекратились едва начавшись. Причиной задержки монтажа спортивного комплекса для занятий воркаутом стало прохождение подземных коммуникаций непосредственно в запланированном для строительства месте.

«Николай Гусаков уверил граждан, что турники будут установлены в ближайшее время. Важно, чтобы они не мешали доступу к коммуникациям», - отметили в горсовете

Жители побеседовали с властями, обозначив все наболевшие вопросы - это благоустройство дома и прилегающей к нему дворовой территории.

Фото: пресс-служба