За неделю, с 18 по 22 июля текущего года, отделами ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма зарегистрирован брак 296 крымских пар и выдано 527 свидетельств о рождении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Согласно предыдущим показателям сегодняшнее число зарегистрированных браков является не очень высоким, а вот количество рождений, напротив, - наибольшее. Так, например, в минувшие недели регистрировали порядка 450 - 499 новорожденных.

В частности, что касается официальных семей, больше всего их создано в Симферополе – 87, Ялте – 31, Симферопольском районе – 24, Керчи – 23, Евпатории – 22 и Феодосии – 21. Средний возраст лиц, вступающих в брак, составил для женщин – 31 год, для мужчин – 36 лет.

Что касается рождений, мальчиков зарегистрировано больше, чем девочек: 291 первых и 236 вторых.

При этом, неожиданный рекорд по рождаемости у города Саки – 130 детей, и, кстати, одна двойня на весь Крым, далее Симферополь – 119, Ялта – 40, Симферопольский район – 35, Керчь – 33, Евпатория – 28, Бахчисарай – 24.

Популярными оставались имена Максим, Ольга, Иван, Эмиль, Артём, София, Алиме. Редкими за минувшую неделю оказались: Расул, Макарий, Кирия, Эмирали, Доминика, Гор, Джан.

Фото: интернет