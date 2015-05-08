В Керчи 26 июля, во второй половине дня, прошла выездная проверка с целью выявления и пресечения правонарушений, связанных с реализацией товаров или оказанием услуг в неустановленных местах.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель главы администрации Дилявер Мельгазиев, - передает Керчь.ФМ

«Проведен мониторинг улиц Борзенко, Маршала Еременко, Ворошилова, Пролетарская. В результате проведенных мероприятий, сотрудники Администрации Керчи составили 2 протокола об административных правонарушениях за нарушение по ст. 6.1 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым»», - отметил он.

Также, был выявлен бесхозный товар (кукуруза, арбузы, плоды дыни), который был утилизирован.

Фото: соцсети