В редакцию сайта Керчь.ФМ обратились жители города с жалобой на то, что в автобусах «НЕФАЗ» не включают кондиционер. Люди уверены, что на них экономят, ведь у водителя он работает.

«Когда они только приехали, все, в т.ч. и кондукторы троллейбусов, рассказывали, какие они замечательные. И то в них есть, и это. И упоминался кондиционер. При нынешней погоде это уже стало актуально. Так есть или нет? А то в них более жарко и душно, чем в самой затрапезной маршрутке, а ездят-то в основном пенсионеры», - написала керчанка.

«Дышать нечем, зачем над нами так издеваться, водителю хорошо, а мы в душегубке. Сколько можно над нами издеваться? Купили новые автобусы и кричали, что самые лучшие, что в них все есть, а по факту это полное «…». Пусть наша администрация на них по своим делаем ездит, а не на машинах за наш счет. Пусть прочувствуют всю прелесть этой жизни, а то в машине с кондеем конечно хорошо, о людях можно и не думать», - прислал жалобу мужчина.

Журналист Керчь.ФМ обратился за комментарием к руководству МУП МОГОК РК «Керчьгортранс». Руководство рассказало, что кондиционер в новых «НЕФАЗах» действительно не предусмотрен заводом, он есть только в кабине водителя:

«Конструкцией данного автобуса кондиционер не предусмотрен. Сами жалуемся и понимаем, но вот такое нам дали. В Симферополе есть «ЛИАЗы» там встроенные кондиционеры в салонах, хотя эти автобусы изначально предназначались по сути нам, но так сложилось, что нам дали «НЕФАЗы». Мы бы с радостью их включали, но их нет. Автобусы закупал Минтранс, он вот такое выбрал и нам закупил, мы здесь не причем».

На сайте ПАО «Нефаз» говорится, что кондиционеры в данные автобусы встраивают по заказу. Более подробно можно посмотреть здесь.