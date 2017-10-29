В Керчи 25 июля, в библиотеке-филиале № 1 им. О. Кошевого, состоялась встреча юных читателей с волонтером социально-экологической акции «Добрые крышечки». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Волонтер Екатерина Царева, рассказала ребятам, что собранные крышечки с пластиковых бутылок будут отправлены на экологическую переработку, а полученные средства пойдут на помощь детям с особенностями развития. Показанная презентация познакомила ребят с губительными последствиями загрязнения нашей планеты пластиком и методами его утилизации. В заключение волонтер провела мастер-класс по созданию оригинальной поделки из крышечек.

«Вдохновившись идеей добра, юные читатели организовали в библиотеке пункт сбора крышечек», - отметили в пресс-службе.

Кто хочет принять участие в акции, может принести в библиотеки города чистые крышечки от пластиковых бутылок, тетра-паков, любые другие крышечки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE или 05.

«Акция «Добрые крышечки» – это российский благотворительно-волонтерский проект, имеющий двойную цель – сделать нашу планету чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Проект "Добрые крышечки" направлен на очищение планеты и помощь подопечным благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Акция стартовала в декабре 2016 года. Символом для проекта послужил "Цветик-семицветик" из сказки В. Катаева о девочке Жене, которая получила в подарок волшебный цветок с разноцветными лепестками и потратила их впустую. Но последний, свой заветный лепесток, она пожертвовала на то, чтобы хромой мальчик стал здоровым и обрел свободу передвижения», - заключили в администрации

Фото: пресс-служба