В Youtube появилось видео последствий аварии, которая произошла в районе поселка Ильич Темрюкского района близ Керченской переправы, - передает Керчь.ФМ.

На видео засняли разбитый автомобиль «ВАЗ», автобус и грузовик.

Напомним, водитель «ВАЗ-21111» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который столкнулся с припаркованными на обочине грузовиками.

В результате погибли четыре человека, а восемь пассажиров попали в больницу. По данным краевых властей, автобус перевозил детей из Крыма в Анапу.