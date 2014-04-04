Сеть автозаправочных станций, работающих ранее на полуострове под американским брендом Shell, подвернулись варварскому разрушению хулиганов. Об этом сообщают Примечания, - передает Керчь.ФМ
Разграбили заправки в Керчи и в Алуште.
Имущество, через известный бренд, приводится в полную негодность. Вандалы остаются без наказания, как утверждает осведомленный источник.
«Да, к нам выходили с предложением о продаже сети заправочных станций SHELL, но цену предлагали настолько мизерную, что мы решили не унижаться», — заявил собеседник.
По его мнению, нападения на станции комплекса, возможно, могут быть спланированными.
«И тогда они скажут: «А что тут у вас покупать? Вы охранять это не можете. И заберут», — высказал он предположение.
Дела о нападении, разграблении и вандализме, как рассказал источник, перешли в категорию «висяков».
«Мы все и все понимаем», — поделился мыслями бывший сотрудник компании.
Напомним, в Керчи вандалы разгромили здание бывшего Херсонского университета
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