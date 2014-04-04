Сеть автозаправочных станций, работающих ранее на полуострове под американским брендом Shell, подвернулись варварскому разрушению хулиганов. Об этом сообщают Примечания, - передает Керчь.ФМ

Разграбили заправки в Керчи и в Алуште.

Имущество, через известный бренд, приводится в полную негодность. Вандалы остаются без наказания, как утверждает осведомленный источник.

«Да, к нам выходили с предложением о продаже сети заправочных станций SHELL, но цену предлагали настолько мизерную, что мы решили не унижаться», — заявил собеседник.

По его мнению, нападения на станции комплекса, возможно, могут быть спланированными.

«И тогда они скажут: «А что тут у вас покупать? Вы охранять это не можете. И заберут», — высказал он предположение.

Дела о нападении, разграблении и вандализме, как рассказал источник, перешли в категорию «висяков».

«Мы все и все понимаем», — поделился мыслями бывший сотрудник компании.

Напомним, в Керчи вандалы разгромили здание бывшего Херсонского университета