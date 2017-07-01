Компания ООО «Югспецмонтаж» по окончанию проведения работ по капитальному ремонту общежития №4 по ул. Тенистая оставило на улице не вывезенный мусор, грязь и строительные отходы. Это является нарушением обязательных требований пункта 7.1.16. Правил благоустройства, пишет администрация Керчи, - передает Керчь.ФМ.
Нарушение выявили специалисты управления муниципального контроля администрации города Керчи 16 июня.
Таким образом, в отношении ООО «Югспецмонтаж» составлен протокол № 482 об административном правонарушении за вышеуказанное правонарушение.
Административная комиссия 26 июля назначила ООО «Югспецмонтаж» административное наказание в виде штрафа – тридцать тысяч рублей.
Напомним, керчане возмущены качеством ремонта крыши в их доме
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