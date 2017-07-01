Компания ООО «Югспецмонтаж» по окончанию проведения работ по капитальному ремонту общежития №4 по ул. Тенистая оставило на улице не вывезенный мусор, грязь и строительные отходы. Это является нарушением обязательных требований пункта 7.1.16. Правил благоустройства, пишет администрация Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Нарушение выявили специалисты управления муниципального контроля администрации города Керчи 16 июня.

«Согласно ст. 3.11 Закона Республики Крым от 25.06.2015 № 117-ЗРК «Об административных правонарушениях в Республике Крым» нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей», - отметили в администрации.

Таким образом, в отношении ООО «Югспецмонтаж» составлен протокол № 482 об административном правонарушении за вышеуказанное правонарушение.

Административная комиссия 26 июля назначила ООО «Югспецмонтаж» административное наказание в виде штрафа – тридцать тысяч рублей.

Напомним, керчане возмущены качеством ремонта крыши в их доме

Фото: архив