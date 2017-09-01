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Бархатный сезон по раннему бронированию

ТУРЦИЯ PALM D`OR HOTEL 4* Сиде Вылет 01.09.17 на 7 ночей Питание все включено Стоимость за двоих 38 т.р ANNABELLA DIAMOND HOTEL & SPA 5* Алания Вылет 15.09.17 на 7 ночей Питание все включено Стоимость за двоих 52 т.р SEKER RESORT 4* Кемер Вылет 03.09.17 на 6 ночей Питание все включено Стоимость за двоих 46 т.р ТУНИС HOUDA YASMINE HAMMAMET 4* Хаммамет Вылет 18.09.17 на 11 ночей Питание все включено Стоимость за двоих 70 т.р THALASSA SOUSSE 4* Сусс Вылет 07.09.17 на 11 ночей Питание все включено Стоимость за двоих 85 т.р THALASSA MAHDIA 4* Махдия Вылет 18.09.17 на 11 ночей Питание все включено Стоимость за двоих 76 т.р КИПР ALOE 4* Пафос Вылет 8.09.17 на 7 ночей Питание завтраки Стоимость за двоих 76 т.р MARIA APT 4* Айя Напа Вылет 15.09.17 на 7 ночей Питание завтраки Стоимость за двоих 78 т.р PAPANTONIA HOTEL APARTMENTS 4* Протарас Вылет 20.09.17 на 7 ночей Питание завтраки Стоимость за двоих 78 т.р *Данные предложения с вылетом из Краснодара. **В стоимость тура входит: авиаперелет, трансфер, проживание, питание, страховка. Виза не требуется. Вылеты из Краснодара, Ростова, Москвы! Начинайте свой отдых из любого города России. Вас ждут в офисе на Советской 15, 2 этаж, с 10.00 до 18.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00, выходной воскресенье. Телефон турагентства +7978 821-07-12 Мы в социальных сетях https://vk.com/pegaskerch Открывайте мир с нами. Путешествуйте и исполняйте все мечты!

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