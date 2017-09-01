ТУРЦИЯ
PALM D`OR HOTEL 4*
Сиде
Вылет 01.09.17 на 7 ночей
Питание все включено
Стоимость за двоих 38 т.р
ANNABELLA DIAMOND HOTEL & SPA 5*
Алания
Вылет 15.09.17 на 7 ночей
Питание все включено
Стоимость за двоих 52 т.р
SEKER RESORT 4*
Кемер
Вылет 03.09.17 на 6 ночей
Питание все включено
Стоимость за двоих 46 т.р
ТУНИС
HOUDA YASMINE HAMMAMET 4*
Хаммамет
Вылет 18.09.17 на 11 ночей
Питание все включено
Стоимость за двоих 70 т.р
THALASSA SOUSSE 4*
Сусс
Вылет 07.09.17 на 11 ночей
Питание все включено
Стоимость за двоих 85 т.р
THALASSA MAHDIA 4*
Махдия
Вылет 18.09.17 на 11 ночей
Питание все включено
Стоимость за двоих 76 т.р
КИПР
ALOE 4*
Пафос
Вылет 8.09.17 на 7 ночей
Питание завтраки
Стоимость за двоих 76 т.р
MARIA APT 4*
Айя Напа
Вылет 15.09.17 на 7 ночей
Питание завтраки
Стоимость за двоих 78 т.р
PAPANTONIA HOTEL APARTMENTS 4*
Протарас
Вылет 20.09.17 на 7 ночей
Питание завтраки
Стоимость за двоих 78 т.р
*Данные предложения с вылетом из Краснодара.
**В стоимость тура входит: авиаперелет, трансфер, проживание, питание, страховка. Виза не требуется.
Вылеты из Краснодара, Ростова, Москвы! Начинайте свой отдых из любого города России.
Вас ждут в офисе на Советской 15, 2 этаж, с 10.00 до 18.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00, выходной воскресенье.
Телефон турагентства +7978 821-07-12
Мы в социальных сетях https://vk.com/pegaskerch
Открывайте мир с нами.
Путешествуйте и исполняйте все мечты!