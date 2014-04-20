Отключение электроэнергии не отразилось на работе больниц в Крыму. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики, - передает Керчь.ФМ

«Всех информируют, сеть подключена на резервную генерацию, «скорая помощь» – тоже. Все нормально, все в штатном режиме. Все сориентировались моментально», – отметили в пресс-службе.

Полуостров остался без электричества примерно в 14.00. Без электроэнергии сейчас остаются крупнейшие города Крымского полуострова – Симферополь, Ялта, Феодосия, Севастополь, Керчь и другие. Важнейшие объекты инфраструктуры перешли на резервные источники энергоснабжения.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее сообщил журналистам, что аварийная автоматика отключила четыре ветки энергомоста в Крым.

«Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае. Сейчас идет активное восстановление четырех линий. Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова», – сообщил журналистам министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.