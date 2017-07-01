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В сентябре на базе фотостудии "5 ОКОН" начнет работу школа видеосъемки и монтажа для детей и подростков от 10 до 16 лет.



Объявляется набор в группу!

Это отличная и полезная альтернатива для детей, чьи родители не знают, как занять ребенка внешкольное время.



Мы научим художественному вкусу и грамотной видеосъемке.



В программе:

- видеосъемка (в том числе работа с профессиональной видеотехникой, штативами и моноподами),

- видеомонтаж (работа в программе Adobe Premiere Pro и других альтернативных платформах),

- режиссура (в том числе развитие творческих идей и их реализация),

- участие в креативных проектах и съемках передач,

- участие в выездных видеопленерах и конкурсах,

- создание персонального портфолио,

- интересная форма обучения.



Занятия будут проходить три раза в неделю: понедельник, среда, пятница с 17:00 до 18:30. Длительность полного курса 9 месяцев.



Стоимость:

- для тех, кто запишется в группу до 20 августа - 3500 рублей в месяц,

- для тех, кто запишется в группу после 20 августа - 4000 рублей в месяц.



Запись: +7 978 833 95 66, также пишите нам в ВК - Леся Керченская.