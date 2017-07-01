В сентябре на базе фотостудии "5 ОКОН" начнет работу школа видеосъемки и монтажа для детей и подростков от 10 до 16 лет.
Объявляется набор в группу!
Это отличная и полезная альтернатива для детей, чьи родители не знают, как занять ребенка внешкольное время.
Мы научим художественному вкусу и грамотной видеосъемке.
В программе:
- видеосъемка (в том числе работа с профессиональной видеотехникой, штативами и моноподами),
- видеомонтаж (работа в программе Adobe Premiere Pro и других альтернативных платформах),
- режиссура (в том числе развитие творческих идей и их реализация),
- участие в креативных проектах и съемках передач,
- участие в выездных видеопленерах и конкурсах,
- создание персонального портфолио,
- интересная форма обучения.
Занятия будут проходить три раза в неделю: понедельник, среда, пятница с 17:00 до 18:30. Длительность полного курса 9 месяцев.
Стоимость:
- для тех, кто запишется в группу до 20 августа - 3500 рублей в месяц,
- для тех, кто запишется в группу после 20 августа - 4000 рублей в месяц.
Запись: +7 978 833 95 66, также пишите нам в ВК - Леся Керченская.