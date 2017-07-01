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Строймаркет «Везуматериалы.рф» предлагает большой выбор товаров для тех, кто планирует или делает ремонт. Всегда в наличии — всё, что может понадобиться: строительные и отделочные материалы, инструмент, климатическая и бытовая техника, сантехника и электрика, мебель для ванных комнат.

Кондиционеры

Кондиционер Zerten BL-7 за 10 950 рублей

Настенная сплит-система для помещений до 20 квадратных метров. Функции: охлаждение, обогрев, режим вентиляции, поддержания температуры, ночной режим и осушение воздуха. Есть дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока и функция запоминания настроек

Рейтинг модели — 5 из 5

Кондиционер Timberk AC TIM 09H S18A за 15 500 17 650 рублей

Настенная сплит-система для помещений до 25 квадратных метров. Функции: охлаждение, обогрев, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей. Есть возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек.

Рейтинг модели — 5 из 5

Кондиционер Timberk AC TIM 07H S9 за 12 500 16 550 рублей

Настенная сплит-система для помещений до 20 квадратных метров. Функции: охлаждение, обогрев, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей. Есть возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, 3 режима работы вентилятора.

Рейтинг модели — 4 из 5

Кондиционер Timberk AC TIM 07H S8ML за 14 000 16 800 рублей

Настенная сплит-система для помещений до 20 квадратных метров. Функции: охлаждение, обогрев, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей. Есть генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, система управления кондиционером с панели внутреннего блока Digit Manual.

Рейтинг модели — 5 из 5

Бойлеры

Бойлеры Atlantic с сухим керамическим ТЭНом — от 5 600 рублей + скидки от 10%

Керамический стеатитовый ТЭН – собственная разработка французской группы компаний Atlantic. Такой ТЭН изготовлен из спрессованного под высоким давлением силиката магния. Этот материал не горит (выдерживает до 1000°С) и отличается отличной теплопроводностью. Гарантия на водяные баки традиционных агрегатов составляет 3-5 лет. Бойлеры Atlantic с «сухим» ТЭНом имеют 7-летнюю гарантию на бак! Разница впечатляет, не правда ли?

Преимущества стеатитового ТЭНа по сравнению с «мокрым» нагревателем очевидны:

нагревает воду быстрее, так как площадь теплоотдачи у него значительно больше;

экономит электроэнергию, ведь остывает он медленнее, чем медный;

стеатитовому ТЭНу не грозит накипь;

«сухой» ТЭН может быть заменен без слива воды из бака;

техническое обслуживание водонагревателей со стеатитовым элементом проводится всего 1 раз в 2 года.

Бойлеры Ariston от 6 690 рублей

Преимущества покупки и установки водонагревателей Ariston:

Стильный дизайн поможет вписать водонагреватель в любой интерьер. Водонагреватели Ariston спроектированы по самым новейшим технологиям.

Современное покрытие внутренних стенок бака позволяет защитить водонагреватель от образования ржавчины и налета. Таким образом, водонагреватель прослужит дольше.

Благодаря теплоизоляции вода остается горячей на протяжении длительного времени, таким образом экономя электроэнергию.

Датчики контроля за температурой позволяют избежать перегрева устройства.

При резких перепадах напряжения срабатывает устройство защитного отключения, которое исключает риск поломки водонагревателя и поражения человека электротоком.

Некоторые модели водонагревателей оснащены профессиональной защитой от бактерий, которая позволяет получать очищенную теплую воду.

Защита от включения водонагревателя, в тот момент, когда вода в системе отсутствует, защищает устройство от поломки.

Бойлеры Gorenje (Горенье)

Gorenje – это словенская компания, специализирующаяся на производстве бытовой техники. Она является довольно популярным брендов, и выпускает качественную продукцию, которую оценили огромное количество людей со всего мира, использующих их технику. Компания Gorenje, в том числе, занимается производством водонагревателей, которые стоит отметить, отличаются своим хорошим качеством, мощными техническими характеристиками, а также довольно приятной ценой.

Смесители-водонагреватели проточного типа UNIPUMP от 3 000 рублей

Кран-водонагреватель является современным, надежным и безопасным устройством, которое позволяет избежать затрат сил, средств и времени на приобретение дополнительного оборудования и дающее все преимущества пользования горячей водой.

Электрические краны-водонагреватели UNIPUMP серии BEF выполнены в виде смесителей и предназначены для быстрого нагрева проточной холодной воды для бытовых целей в помещениях, где по какой-либо причине нет возможности или целесообразности провести горячую воду или поставить накопительный водонагреватель.

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Наши контакты

Телефоны менеджеров:

+7 978 209 59 09 (Евгений)

+7 918 33 720 64 (Марина)

+7 918 33 714 70 (Анастасия)

Адрес: Сморжевского 4 (вход в салон-магазин напротив Сморжевского рынка)

Доехать можно на 19, 40, 41, от автовокзала — на 37, 1, 18. Остановка Луч.

К нам можно приезжать на машине: перед магазином и со стороны склада есть парковка

«Керчьремонт»: на рынке с 2004 года. Компания строит дома, ремонтирует квартиры, коттеджи, офисы и промышленные объекты. Утепляет фасады и расширяет балконы, устанавливает металлопластиковые и деревянные окна.





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