Строймаркет «Везуматериалы.рф» предлагает большой выбор товаров для тех, кто планирует или делает ремонт. Всегда в наличии — всё, что может понадобиться: строительные и отделочные материалы, инструмент, климатическая и бытовая техника, сантехника и электрика, мебель для ванных комнат.
Кондиционеры
Кондиционер Zerten BL-7 за 10 950 рублей
Настенная сплит-система для помещений до 20 квадратных метров. Функции: охлаждение, обогрев, режим вентиляции, поддержания температуры, ночной режим и осушение воздуха. Есть дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока и функция запоминания настроек
Рейтинг модели — 5 из 5
Кондиционер Timberk AC TIM 09H S18A за 15 500 17 650 рублей
Настенная сплит-система для помещений до 25 квадратных метров. Функции: охлаждение, обогрев, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей. Есть возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек.
Рейтинг модели — 5 из 5
Кондиционер Timberk AC TIM 07H S9 за 12 500 16 550 рублей
Настенная сплит-система для помещений до 20 квадратных метров. Функции: охлаждение, обогрев, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей. Есть возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, 3 режима работы вентилятора.
Рейтинг модели — 4 из 5
Кондиционер Timberk AC TIM 07H S8ML за 14 000 16 800 рублей
Настенная сплит-система для помещений до 20 квадратных метров. Функции: охлаждение, обогрев, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей. Есть генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, система управления кондиционером с панели внутреннего блока Digit Manual.
Рейтинг модели — 5 из 5
Бойлеры
Бойлеры Atlantic с сухим керамическим ТЭНом — от 5 600 рублей + скидки от 10%
Керамический стеатитовый ТЭН – собственная разработка французской группы компаний Atlantic. Такой ТЭН изготовлен из спрессованного под высоким давлением силиката магния. Этот материал не горит (выдерживает до 1000°С) и отличается отличной теплопроводностью. Гарантия на водяные баки традиционных агрегатов составляет 3-5 лет. Бойлеры Atlantic с «сухим» ТЭНом имеют 7-летнюю гарантию на бак! Разница впечатляет, не правда ли?
Преимущества стеатитового ТЭНа по сравнению с «мокрым» нагревателем очевидны:
- нагревает воду быстрее, так как площадь теплоотдачи у него значительно больше;
- экономит электроэнергию, ведь остывает он медленнее, чем медный;
- стеатитовому ТЭНу не грозит накипь;
- «сухой» ТЭН может быть заменен без слива воды из бака;
- техническое обслуживание водонагревателей со стеатитовым элементом проводится всего 1 раз в 2 года.
Бойлеры Ariston от 6 690 рублей
Преимущества покупки и установки водонагревателей Ariston:
- Стильный дизайн поможет вписать водонагреватель в любой интерьер. Водонагреватели Ariston спроектированы по самым новейшим технологиям.
- Современное покрытие внутренних стенок бака позволяет защитить водонагреватель от образования ржавчины и налета. Таким образом, водонагреватель прослужит дольше.
- Благодаря теплоизоляции вода остается горячей на протяжении длительного времени, таким образом экономя электроэнергию.
- Датчики контроля за температурой позволяют избежать перегрева устройства.
- При резких перепадах напряжения срабатывает устройство защитного отключения, которое исключает риск поломки водонагревателя и поражения человека электротоком.
- Некоторые модели водонагревателей оснащены профессиональной защитой от бактерий, которая позволяет получать очищенную теплую воду.
- Защита от включения водонагревателя, в тот момент, когда вода в системе отсутствует, защищает устройство от поломки.
Бойлеры Gorenje (Горенье)
Gorenje – это словенская компания, специализирующаяся на производстве бытовой техники. Она является довольно популярным брендов, и выпускает качественную продукцию, которую оценили огромное количество людей со всего мира, использующих их технику. Компания Gorenje, в том числе, занимается производством водонагревателей, которые стоит отметить, отличаются своим хорошим качеством, мощными техническими характеристиками, а также довольно приятной ценой.
Смесители-водонагреватели проточного типа UNIPUMP от 3 000 рублей
Кран-водонагреватель является современным, надежным и безопасным устройством, которое позволяет избежать затрат сил, средств и времени на приобретение дополнительного оборудования и дающее все преимущества пользования горячей водой.
Электрические краны-водонагреватели UNIPUMP серии BEF выполнены в виде смесителей и предназначены для быстрого нагрева проточной холодной воды для бытовых целей в помещениях, где по какой-либо причине нет возможности или целесообразности провести горячую воду или поставить накопительный водонагреватель.
Больше товаров – в официальном каталоге
cтройматериалы · инструмент · керамическая плитка · тротуарная плитка · водо- и газоснабжение · сантехника · электротовары · напольные покрытия · входные двери · межкомнатные двери · бытовая техника
Наши контакты
Телефоны менеджеров:
+7 978 209 59 09 (Евгений)
+7 918 33 720 64 (Марина)
+7 918 33 714 70 (Анастасия)
Адрес: Сморжевского 4 (вход в салон-магазин напротив Сморжевского рынка)
Доехать можно на 19, 40, 41, от автовокзала — на 37, 1, 18. Остановка Луч.
К нам можно приезжать на машине: перед магазином и со стороны склада есть парковка
«Керчьремонт»: на рынке с 2004 года. Компания строит дома, ремонтирует квартиры, коттеджи, офисы и промышленные объекты. Утепляет фасады и расширяет балконы, устанавливает металлопластиковые и деревянные окна.
Помогает с разрешительными документами, обеспечивает объект материалами, контролирует соблюдение строительных норм и требований. Официальный договор, смета, гарантии.
СМОТРИТЕ ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРОВ ОТ КОМПАНИИ «КЕРЧЬРЕМОНТ»
* Скидки на климатическую технику: кондиционеры, бойлеры, рекуператоры и теплые полы до 30 августа 2017 года!