Водовод, который обеспечивает водой дачный кооператив «Ветеран» после строительства автодороги и автоподхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив, окажется по обе стороны от дороги. Для того, чтобы обслуживать водопровод от колодца, расположенного на Нижнем Солнечном, до дачных участков нужно будет ехать более 5 километров в объезд. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали члены кооператива.

«Федеральный объект по проекту «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив» очень повлияет на все стороны жизни микрорайона Нижний Солнечный и дачного кооператива. Водовод, главные подъездные и пешеходные пути кооператива попадают в охранную зону строительства.

Для доступа и обслуживания всего водовода от колодца в микрорайоне Нижний Солнечный нам необходим пеший проход под автодорогой или переход над ней. Также, большая часть членов кооператива ДПК «Ветеран» - это пенсионеры, Ветераны ВОВ, жители микрорайона Нижний Солнечный. Им также жизненно необходим этот ежедневный пеший переход от микрорайона в кооператив ДПК «Ветеран» или к морю.

Люди все равно будут ходить - перелазить через трубы, через ограждения, но никто от своего привычного пути, которым 40 лет пользовались, не откажется. Так почему же заранее не учесть их интересы , - сказали жители микрорайона и дачники.