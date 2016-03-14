Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи приступает к созданию советов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

«Необходимость введения советов обусловлена стремлением вовлечь собственников помещений в процесс управления многоквартирным домом. Если в жилом доме не создано ТСЖ (товарищество собственников жилья) и при этом в нем более четырех квартир, то собственники должны организовать совет многоквартирного дома. Происходит это на общем собрании. Регистрации совета не требуется», - отмечают в администрации.

Совет многоквартирного дома – это орган, выступающий в роли уполномоченного представителя интересов собственников помещений в многоквартирном доме и активно работающий с управляющей организацией. В совет дома должны входить активные и честные люди, которые обеспечивают реализацию решений общего собрания собственников помещений, формируют общественное мнение в доме, осуществляют общественный контроль жителей за деятельностью управляющей организации. Именно поэтому орган народной власти в каждом доме – совет многоквартирного дома.

«Совет дома должен стать организатором, объединяющим разобщенных собственников в полновластного хозяина дома», - подчеркнули в прес-службе.

По всем вопросам, касающихся создания советов многоквартирных домов, можно обращаться по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, № 5, каб. № 357, в среду с 11-00 до 13-00 часов, в пятницу с 13-00 до 15-00 часов.