В Феодосию на празднование юбилея художника-мариниста Ивана Айвазовского прибыло парусное учебное судно «Херсонес». Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава Феодосии Светлана Гевчук, - передает Керчь.ФМ.

Сегодня парусник будет работать в режиме "открытого трапа" с 14 часов. Чтобы пройти на парусник необходимо взять с собой паспорт и свидетельство рождения на детей (будет пограничный пункт). Вход с набережной Десантников.

Напомним, в начале октября 2015 года парусник вывели из акватории порта Керчь. Во время буксировки он сел на мель. Керчане, которые связали свою судьбу с морем и, в свое время, получали свой первый опыт на этом судне, прощались с парусником. Керчане предполагали, что Херсонес больше не вернется в город.Сейчас парусник «прописали» в Севастополе.

Парусник является единственным в мире судном, которое в 1997 году под парусами, на выключенных двигателях обогнуло мыс Горн, который до сих пор считается опасным для плавания судов.

В августе «Херсонес» поднял паруса после ремонта.

Фото: соцсети