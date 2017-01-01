Сергей Бороздин поздравил юных керчан с призовым местом в этапе летнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.
Глава администрации провел встречу с юными спортсменами, наградив учащихся керченских школ за активное участие во II этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Ребята заняли третье место по Крыму.
Директор детско-юношеского клуба физической подготовки Олег Жмака рассказал главе муниципалитета о работе отдела на базе Стадиона им. 50-летия Октября, который занимается непосредственно Всероссийским комплексом ГТО, сложностях участия ребят в Симферополе, упорной подготовке их к соревнованиям. Он отметил, что 2 юные спортсменки попали в сборную республики и представят команду Крыма во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в октябре в Артеке.
От себя лично и всех керчан он поздравил спортсменов, выразил благодарность за стремление к победе и активность в продвижении спорта. Глава муниципалитета, обращаясь к юным победителям, сказал, что спорт – это один из тех векторов направлений, дающий возможность добиваться успехов и высот.