Сергей Бороздин поздравил юных керчан с призовым местом в этапе летнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

Глава администрации провел встречу с юными спортсменами, наградив учащихся керченских школ за активное участие во II этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Ребята заняли третье место по Крыму.

Директор детско-юношеского клуба физической подготовки Олег Жмака рассказал главе муниципалитета о работе отдела на базе Стадиона им. 50-летия Октября, который занимается непосредственно Всероссийским комплексом ГТО, сложностях участия ребят в Симферополе, упорной подготовке их к соревнованиям. Он отметил, что 2 юные спортсменки попали в сборную республики и представят команду Крыма во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в октябре в Артеке.

«Считаю это высоким достижением, которое настраивает на дальнейшие профессиональные победы», - подчеркнул Сергей Бороздин.

От себя лично и всех керчан он поздравил спортсменов, выразил благодарность за стремление к победе и активность в продвижении спорта. Глава муниципалитета, обращаясь к юным победителям, сказал, что спорт – это один из тех векторов направлений, дающий возможность добиваться успехов и высот.

«Наша задача – максимально популяризировать так называемый массовый открытый спорт. Отрадно, что сегодня все больше нашей молодежи стремится к здоровому образу жизни. Многие участвуют в спортивных состязаниях, заслуженно получают за это награды. Администрацией ведется активная работа по закупке и установке оборудования для спортивных площадок в районах города. Конечно, средств для этих целей мало, но мы прорабатываем все возможные варианты», - отметил Сергей Бороздин.