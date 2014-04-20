В Керченском городском отделе ЗАГС Департамента ЗАГС зарегистрирована запись акта о заключении брака № 500, которая свидетельствует о создании 500-й семейной пары. Юбилейной парой стали молодожёны Игорь Хоменко и Светлана Кабанова.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста Крыма, - передает Керчь.ФМ

В связи с первым семейным праздником для молодых было организовано необычное торжество, им также вручили памятные подарки и поздравительный адрес от Департамента ЗАГС Минюста Крыма.

«Отметим, что сегодня Керчь, как правило, входит в пятерку городов по наибольшему количеству зарегистрированных браков. Еженедельно в городе отмечено в среднем 25 соответствующих актов гражданского состояния», - заключили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба