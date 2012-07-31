Со дна Керченского пролива подняли артиллерийско-зенитную 76-миллиметровую пушку времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС, - передает Керчь.ФМ

Пушка находилась на затонувшем советском бронекатере БК-73. Поднятием орудия занимались участники поисковой экспедиции Министерства обороны России.

По словам представителя министерства, руководителя экспедиции Андрея Таранова, поиск затонувших в годы ВОВ судов проводится в акватории Черного моря с 19 июля 2017 года.

Результатом поисковых работ стало обнаружение и поднятие орудия, фрагментов обшивки, стойки, к которой крепилась пушка.

«Пушка в хорошем состоянии. После реставрационных работ находка будет установлена в филиале парка «Патриот» в Керчи», — сказал Таранов.

Научный руководитель экспедиции Александр Елкин рассказал, что находка представляет собой пушку «образца 1914 года конструкции Франца Ландера», которая была первым зенитным оружием на русском флоте.

Участники экспедиции обнаружили на дне Керченского пролива еще три катера. С борта одного из них подняли реактивную установку «Катюша» и гильзы.

По словам Елкина, корабли погибли в ноябре 1943 года при проведении Керченско-Эльтигенского десанта. БК-73 подорвался на мине в 10 км от побережья. На борту катера находились 12 членов экипажа и 42 десантника. Все они погибли.

Места гибели судов паспортизированы.

«Эти места будут внесены в морские лоции и все суда, проходящие в этих местах, должны подачей звукового сигнала отдавать почести погибшим», — сказал Таранов.

Напомним, у берегов Крыма обнаружили торпедный катер

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