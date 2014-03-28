Десантники Керчи приглашают 2 августа отметить День ВДВ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ.
10.00 – сбор у мемориальной доски В.Ф. Маргелову у здания ДОСААФ, возложение цветов, вручение грамот;
10.30-11.00 – показательное выступление курсантов ВПК ДОСААФ «Эльтиген»;
11.30-12.30 – возложение цветов в сквере афганцев и у памятника десантникам на ул. Набережной.
Керченский филиал Региональной ордена генерала армии Маргелова общественной организации ветеранов десантных войск «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ КРЫМА» приглашает на мероприятия.
Фото: архив
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