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5 Новости » Культура В категориях:

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План мероприятий на День ВДВ в Керчи

Десантники Керчи приглашают 2 августа отметить День ВДВ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ. 10.00 – сбор у мемориальной доски В.Ф. Маргелову у здания ДОСААФ, возложение цветов, вручение грамот; 10.30-11.00 – показательное выступление курсантов ВПК ДОСААФ «Эльтиген»; 11.30-12.30 – возложение цветов в сквере афганцев и у памятника десантникам на ул. Набережной. Керченский филиал Региональной ордена генерала армии Маргелова общественной организации ветеранов десантных войск «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ КРЫМА» приглашает на мероприятия. Фото: архив

Служба новостей Керчь.ФМ

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