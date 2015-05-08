Более 300 видеофиксаторов заработают в ближайшее время на дорогах Крыма. Об этом РИА Крым сообщил начальник ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко, - передает Керчь.ФМ

По его словам, их установят после процедуры торгов, которая запланирована на 1 августа.

«Уже согласовано соглашение — 1 августа пройдет процедура торгов, и потом на территории Республики Крым будет выставлено более 300 камер на аварийно-опасных участках», — уточнил он.

Борисенко напомнил, что сейчас видеофиксаторы работают в тестовом режиме на Евпаторийском, Феодосийском и Севастопольском направлениях. Кроме того, ГИБДД ведет на дорогах полуострова скрытый контроль — на служебных автомобилях без специальной световой окраски.

«Мы внесли корректировку в дислокацию нарядов ДПС — более уплотнили несение службы на тех автомагистралях, где увеличился поток транспорта. Наращиваем скрытый контроль над соблюдением правил дорожного движения: мы запустили еще один автомобиль скрытого контроля, и в сутки мы имеем порядка 30-40 нарушений, фиксированных скрытым контролем, за выезд на встречную полосу движения. Это приносит свои положительные плоды: мы имеем снижение аварийности по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул Борисенко.

Глава ГИБДД Крыма отметил, что в летний период на территории полуострова, в основном, на южном берегу Крыма, работает 10 дополнительных экипажей прикомандированных сотрудников.