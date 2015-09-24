За несвоевременное представление заявления о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика ЕНВД предусмотрена ответственность. Об этом сообщает Межрайонная ИФНС России №7 по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

В соответствии с п.3 ст.346.28 Налогового кодекса РФ (далее-Кодекс) организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату единого налога, подают в налоговые органы в течение пяти дней со дня начала применения данной системы налогообложения заявление о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога.

Формы и форматы представления заявлений о постановке на учет и снятии с учета в налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также порядка заполнения этих форм утверждены приказом ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@.

В налоговой обратили внимание:

«В соответствии со ст.116 Кодекса нарушение налогоплательщиком установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере 10 тыс.руб. Кроме того, согласно ст. 15.3 КоАП РФ должностные лица организаций привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 1000 руб».