В Керчи 29 июля, на городской набережной, прошел концерт посвящённый Дню ВМФ, - передает Керчь.ФМ.
В 21.00 для керчан и гостей города начала выступать кавер-группа «Шнапс-Band» из Симферополя.
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В Керчи 29 июля, на городской набережной, прошел концерт посвящённый Дню ВМФ, - передает Керчь.ФМ.
В 21.00 для керчан и гостей города начала выступать кавер-группа «Шнапс-Band» из Симферополя.
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