Самовольно установленные памятники жертвам ДТП, которые попадают в зону строительства трассы «Таврида», будут демонтированы. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе администрации Белогорского района, - передает Керчь.ФМ

«Владельцев самовольно установленных надгробий на местах ДТП вдоль трассы просим демонтировать памятники самостоятельно в течение месяца, в противном случае памятники будут демонтированы и утилизированы. По истечении срока претензии по данному вопросу приниматься не будут», – говорится в сообщении пресс-службы.

Администрация также разместила перечень расположенных в зоне строительства трассы «Таврида» объектов. Помимо памятников жертвам ДТП, в него вошли стелы с названием населённых пунктов и предприятий, а также обелиски, мемориалы и кресты. Всего в перечне 21 объект в Ленинском, Белогорском и Симферопольском районах.