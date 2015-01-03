Перевернувшийся во время шторма у берегов Крыма сухогруз Anda затонул, восемь спасенных моряков подняли на борт грузового судна «Minoan Grace», сообщили РИА Новости в экстренных службах полуострова, - передает Керчь.ФМ

Согласно информации пресс-службы МЧС Крыма, на борту находилось 3 гражданина Индии и 6 граждан Сирии.

«Экипаж судна «MV MARYLISA V» обнаружил перевернутое сухогруз. По состоянию на 9:00 часов спасли три человека, находящиеся за бортом. В 09:35 нашли еще одного члена экипажа судна, мужчина находился на плоту в отрытом море. В 10:35 на борт подняли из воды еще 4 человека. Судьба 9-го члена экипажа пока остается неизвестной. Поиски продолжаются.

Напомним, сухогруз Anda под флагом Того с девятью членами экипажа потерпел крушение в нейтральных водах Чёрного моря сегодня в 6.40. Судно вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. На месте крушения сухогруза в спасательной операции задействовали корабли и самолет ЧФ