На месте аварии сухогруза Anda в нейтральных водах у берегов Севастополя в спасательной операции моряков задействовали корабли Черноморского флота. Об этом РИА Крым сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, - передает Керчь.ФМ

«По решению командующего Черноморским Флотом адмирала Александра Витко к месту аварии сухогруза Anda под флагом Того в Черном море направлены спасательный буксир Черноморского Флота «Шахтер» а также корабль связи «Приазовье». В воздушном пространстве над районом поисково-спасательной операции работает экипаж поисково-спасательного самолета АН-26 морской авиации флота», — сообщает Трухачев.

Сухогруз Anda под флагом Того с девятью членами экипажа потерпел крушение в нейтральных водах Чёрного моря сегодня в 6.40. Судно вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. На данный момент удалось спасти восемь членов экипажа, поиск девятого продолжается.