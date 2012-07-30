В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянный читатели, которые просят хозяев больших собак, одевать на животных намордники. Люди опасаются, что хозяин может не удержать собаку и она покусает ребенка или взрослого.

«Сегодня я стала свидетелем как в нашем районе собачники ходят выгуливать Бойцовских собак без намордников, и все это происходит в вечернее время, когда все выходят гулять с маленькими детьми, некоторые с колясками. И тут вдруг выходят такие со здоровыми БОЙЦОВСКИМИ собаками, которые без намордников, очень страшно выходить во двор с детьми. Душа уходит в пятки, когда проходишь мимо! НЕ ДАЙ БОГ ЧТО! Это происходит у нас всегда, это не одна-две собаки таких много в нашем районе! Если выгуливают, то пусть с намордниками!!!», - написала керчанка.