Специалисты группы подводного разминирования и водолазных работ специального морского отряда крымского главка МЧС подорвали фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны в акватории Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

[quote]«Обнаружен взрывоопасный предмет, который идентифицирован как фугасная авиационная бомба, весом 100 кг (ФАБ – 100), – сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. – Взрывоопасный предмет сохранил свою боевую способность со времён Великой Отечественной войны. В результате работы авиационная фугасная бомба была успешно уничтожена непосредственно на месте обнаружения с соблюдением максимальных мер безопасности»./quote]

В ведомстве уточнили, что авиабомбу обезвредии в акватории Азовского моря возле посёлка Солёное (Ленинский район). Она находилась в 15 метрах от берега на глубине около двух метров. После подрыва проведено повторное погружение водолазов для визуального обследования территории на наличие других взрывоопасных предметов. В ходе обследования дна взрывоопасных предметов обнаружено не было.