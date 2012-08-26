В Крыму будет построено шесть заводов по переработке твердо-бытовых отходов (ТБО), и именно проблемы связанные со строительством нескольких из них стали, в том числе, одной из причин увольнения министра жилищно-коммунального хозяйства РК Сергея Карпова. Об этом КИА заявил глава Крыма Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ

«Одной из претензий в адрес министра жилищно-коммунального хозяйства была некачественная и несвоевременная работа в части подписания концессионных соглашений с теми, кто готов строить заводы по переработке ТБО на территории Крыма. В апреле (2017 года — прим.) Карпов докладывал, что вопрос будет решен в ближайшее время. Уже вышли на подписание концессионных соглашений. Затем оказалось, что заявки, поданные двумя компаниями, не соответствуют никаким реалиям. Одна сама снялась, а у второй не оказалось мощностей», — сказал Аксенов.

По словам главы Крыма, он не долго раздумывал, принимая решение об отстранении Карпова от занимаемой должности. Как добавил Аксенов, на сегодняшний день это направление правительству удалось усилить, а новый вице-премьер Владимир Серов и министр ЖКХ справятся с этой задачей.

«При этом 1 сентября мы выйдем на подписание концессионных соглашений. Появились несколько подрядчиков, которые готовы свои успешные технологии внедрить на территории Крыма. Могу сказать, что все процедуры по строительству шести заводов по переработке твердо-бытовых отходов будут пройдены», — сказал Аксенов.

Напомним, власти Крыма в марте сообщали, что заключат соглашения на строительство 6 заводов по переработке ТБО