Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз» получит субсидию из крымского бюджета на завершение реализации схемы финансирования газопровода Кубань – Крым и газификацию населенных пунктов полуострова. Порядок получения предприятием субсидии приняли на выездном заседании Совета министров Крыма в Первомайском районе. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Предоставление субсидии является одним из завершающих этапов реализации схемы финансирования строительства магистрального газопровода Краснодарский край – Крым и позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение Крыма. Более того, мы рассматриваем с новоназначенным генеральным директором «Черноморнефтегаза» возможность выделения части этой субсидии, которая поступит в уставной фонд предприятия, на – это больной вопрос – развитие систем газоснабжения и газификацию населенных пунктов Республики Крым», – сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

Как указано в принятом документе, субсидия выделяется из денег бюджета Крыма на увеличение уставного фонда в рамках реализации государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы». Сумма субсидии не уточняется.

Напомним, Крым обещают полностью газифицировать к 2022 году