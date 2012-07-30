Поиски девятого члена экипажа затонувшего в нейтральных водах у берегов Крыма судна Anda возобновлены утром в воскресенье, сильного волнения моря и ветра в районе крушения сухогруза нет, сообщили РИА Новости в Морском спасательном подцентре Росморречфлота Севастополя, - передает Керчь.ФМ

«Поисковая операция на месте крушения сухогруза Anda возобновлена, ведется силами проходящих здесь судов. Такого волнения моря, какое было накануне, и сильного ветра в районе поисков уже нет, условия благоприятные», — сообщили агентству в пресс-службе крымского управления МЧС.

Восемь спасенных моряков-иностранцев накануне доставили в Ялту и госпитализировали в Ливадийскую больницу, их состояние удовлетворительное. После прохождения медицинских процедур экипаж покинет пределы Российской Федерации.

Напомним, сухогруз Anda под флагом Того с девятью членами экипажа потерпел крушение в нейтральных водах Чёрного моря сегодня в 6.40. Судно вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. На месте крушения сухогруза в спасательной операции задействовали корабли и самолет ЧФ. Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз «Anda» затонул. Следком возбудил уголовное дело. Поиски последнего члена экипажа затонувшего у берегов Крыма судна приостановлены до утра. НТВ сообщило, что девятого моряка с сухогруза «Anda» спасли, но это оказлось ложной информацией.