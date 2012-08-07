В Крыму депутатов госсовета и республиканских министров обязали вести аккаунты в Фейсбуке. Директива поступила месяц назад, сообщила 27 июля РБК со ссылкой на четыре неназванных источника в Крыму и в Совете Федерации. Передает Керчь.ФМ

К депутатам с таким требованием обратился спикер госсовета Владимир Константинов, кто отдал распоряжение министрам — не уточняется. В пресс-службе крымского правительства вопрос никак не прокомментировали, а пресс-секретарь главы Крыма Сергея Аксенова Екатерина Полончук заявила, что министры завели аккаунты, взяв «курс на абсолютную открытость крымской власти».

От чиновников и депутатов требуют завести страницы в Фейсбуке и «снабжать их актуальной информацией», рассказали источники издания. «Завели, ведем», — заметил собеседник РБК. Аккаунты уже есть у 12 из 19 министров.

На вопрос, почему в качестве платформы для коммуникаций был выбран Facebook, а не «ВКонтакте» или другие российские соцсети, один из собеседников РБК сказал, что именно в Facebook идет «основная критика». В комментариях к постам Аксенова, который делает по три-четыре записи в день, действительно бывает жесткая критика: например, только в этом месяце пользователи жаловались ему, что «по всему Крыму сумасшедшие цены на все продовольствие» при зарплатах 10–15 тыс., одно из сел Бахчисарайского района «утопает в мусоре», одной фирме в Крыму «можно строить где угодно и когда угодно» и т.д.



В Facebook Константинова критики гораздо меньше, зато спикер Госсовета периодически лично отвечает на комментарии.





Из 19 крымских министров аккаунты в Facebook есть у 12, подсчитал РБК. Четверо чиновников завели свои аккаунты совсем недавно, в конце июня — начале июля. Это министр здравоохранения Голенко, глава крымского министерства топлива и энергетики Вадим Белик, министр промышленности Андрей Васюта и глава экономического ведомства Андрей Мельников. Еще один член крымского правительства, министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, 25 июля «оживил» свой старый аккаунт, который не вел с 2014 года.



Большинство министров республики в июле начали вести себя в социальной сети очень активно. Так, министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин за последнюю неделю сделал 17 публикаций с описаниями своих поездок по региону.



Есть стандарты открытости, которые разрабатывали для региональных администраций, и многие чиновники «в той или иной степени» используют их, говорит РБК директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. «Публичное предоставление информации о текущей деятельности в несильно бюрократизированном формате дисциплинирует и самих исполнителей, они могут получить оперативную обратную связь», — объясняет он. По словам Калмыкова, для крымских чиновников соцсети «не новшество», многие уже зарегистрировались в них и периодически отчитываются о своей работе. «Это также влияет на инвестиционную привлекательность. Когда бизнес понимает, чем занимаются чиновники, что происходит в той или иной отрасли, какие там планы, это обеспечивает понятность, а в понятное можно инвестировать», — считает эксперт.





