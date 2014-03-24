В июле более половины муниципальных образований Республики Крым заключили контракты на проведение стерилизации бездомных животных. Об этом РИА Крым сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов, - передает Керчь.ФМ
По его словам, контракты заключили на более чем 14 млн рублей, притом что общая сумма, выделенная из бюджета Крыма на все регионы Республики, составляет около 29,5 млн руб.
При этом Иванов посетовал, что к настоящему времени конкурсы не были проведены в четырех регионах.
Кроме того, глава Госкомветеринарии подчеркнул, что в ряде регионов местные власти проводят стерилизацию животных за счет собственных средств.
Напомним, в Аршинцево в Керчи продолжают вывозить собак на стерилизацию
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