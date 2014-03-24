В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобами на установку новых детски площадок. Жители района просят лучше закрепить качели.

«На Ворошилова 47 неделю назад с 23.07.17 начали строить новую детскую площадку, радости детей не было предела, т.к. наш район давно не баловали ничем новым, за что большое спасибо городу и государству.

Спустя неделю площадка так и не закончена, ни песка, ни качель, ничего не довезли, дети не выдержав ожидания начали играть уже на новой недостроенной площадке, как оказалось лесенка шатается уже под ребенком весом 25кг.

Если залезет подросток весом 45кг или двое трое детей, то в теории вообще можно завалить конструкцию, по моему мнению, ее надо усилить, залив дополнительный слой бетона.

Также стоит обратить внимание на старую детскую площадку, которая находится по соседству, там нет качель (из хорошей качели сделали турник!!!) и плохо крутится карусель», - написал керчанин.