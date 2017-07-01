В Керчи 26 июля, во дворах домов по улице Ворошилова, 8 и 45, устанавливают новые детские площадки. Отметим, что в этих дворах уже есть детские площадки, а новые устанавливают рядом со старыми.
В редакцию Керчь.ФМ поступило письмо от керчанки и она не довольна тем, что в некоторых дворах будет по две площадки, а в других не одной:
Кроме этого, согласно техническому заданию по установке площадок на которые потратили 3 млн руб, были определены места для установки площадок. И двора по улице Ворошилова,8 в этом списке нет.
Места, где установят новые площадки:
ул. Ученическая д.5 - д.7
ул. Голощапова, д. 15
ул. Кирова, д.111
ул. Горького, д.4
ул. Гагарина, д.70
ул. Попова, д.27
ул. Ващенко, д.2б - д.28
ул. Свердлова, д.80-д.82
ул. Ворошилова, д.45- д.47
ул. Буденного, д.26
ул. Ворошилова, д. 3
ул. Орджоникидзе, д.110
ул. Рубежная, д.16-д.20
ул. О. Кошевого, д.18-д.19
Площадка для маломобильных групп населения – Парк культуры и отдыха (район городской набережной)
Двор на Ворошилова,8:
Ворошилова,45: