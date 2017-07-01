В Керчи 26 июля, во дворах домов по улице Ворошилова, 8 и 45, устанавливают новые детские площадки. Отметим, что в этих дворах уже есть детские площадки, а новые устанавливают рядом со старыми.

В редакцию Керчь.ФМ поступило письмо от керчанки и она не довольна тем, что в некоторых дворах будет по две площадки, а в других не одной:

«Возникает вопрос, почему некоторым дворам в одном районе досталось сразу две новые детские площадки. При том, что у них уже есть площадки. А вот остальным керчанам приходится делать работу бесплатно, за которую они платят МУПам, чтобы выиграть себе площадку. Городские власти издеваются над тем, что разыгрывают детскую площадку. Мы должны убрать двор, покрасить в нем все сами, а что тогда будет делать МУП за наши деньги? Может любезная администрация хоть раз возьмет веники и цапки и уберет хоть один двор?»

Кроме этого, согласно техническому заданию по установке площадок на которые потратили 3 млн руб, были определены места для установки площадок. И двора по улице Ворошилова,8 в этом списке нет.

Места, где установят новые площадки:

ул. Ученическая д.5 - д.7

ул. Голощапова, д. 15

ул. Кирова, д.111

ул. Горького, д.4

ул. Гагарина, д.70

ул. Попова, д.27

ул. Ващенко, д.2б - д.28

ул. Свердлова, д.80-д.82

ул. Ворошилова, д.45- д.47

ул. Буденного, д.26

ул. Ворошилова, д. 3

ул. Орджоникидзе, д.110

ул. Рубежная, д.16-д.20

ул. О. Кошевого, д.18-д.19

Площадка для маломобильных групп населения – Парк культуры и отдыха (район городской набережной)

Двор на Ворошилова,8:

Ворошилова,45: