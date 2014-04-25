Межрайонная ИФНС России №7 по Республике Крым на постоянной основе проводит мероприятия налогового контроля по легализации заработной платы и снижению доли работников с заработной платой ниже минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Так, при Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым за 6 месяцев 2017 года проведено 18 заседаний комиссии по легализации налоговой базы:

- по вопросу неперечисления налога на доходы физических лиц заслушана 1 организация. По результатам заслушивания поступило в бюджет налога на доходы физических лиц в апреле т.г. в сумме 57,7 тыс.руб., в июне поступило 248,7 тыс.руб.;

- по вопросу выплаты налоговыми агентами заработной платой ниже минимального размера оплаты труда заслушано 13 индивидуальных предпринимателей и 1 организация, в результате 4 субъекта хозяйствования увеличили уровень выплаты заработной платы, дополнительно поступило налога на доходы физических лиц в сумме 31,5 тыс.руб.;

- по вопросу уплаты страховых взносов заслушаны 3 организации, по результатам заслушивания поступило 6008,0 тыс.руб.

За 6 месяцев 2017 года проведена работа по привлечению к уплате налога на доходы физических лиц по обособленным подразделениям. Направлены письма по 170 головным организациям, имеющим обособленные подразделения на территории города Керчи, по которым не осуществлялась уплата налога на доходы физических лиц. По результатам проведенной работы поступило налога на доходы физических лиц в сумме 12 654,7 тыс.руб.