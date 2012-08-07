Представитель судовладельца Anda Андрей Маненко сообщил съемочной группе НТВ, что поисковый вертолет спас и последнего (девятого) члена экипажа, - передает Керчь.ФМ

«Забрали его (девятого члена экипажа — ред.). Сейчас я узнаю, где он, потому что я еще не общался ни с кем. С экипажем встречусь, с капитаном. Восемь членов экипажа доставили на борту судна. Один член экипажа — на вертолете. Где он сейчас, буду узнавать», - рассказал Андрей Маненко

Однако ни в пресс-службе Черноморского флота, ни в МЧС эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, сухогруз Anda под флагом Того с девятью членами экипажа потерпел крушение в нейтральных водах Чёрного моря сегодня в 6.40. Судно вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. На месте крушения сухогруза в спасательной операции задействовали корабли и самолет ЧФ. Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз «Anda» затонул. Следком возбудил уголовное дело. Поиски последнего члена экипажа затонувшего у берегов Крыма судна приостановлены до утра