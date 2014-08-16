В Керчи 30 июля, на водной станции, состоялась линейка ветеранов ВМФ, активистов ветеранского движения города с торжественным поднятием Андреевского флага и спусканием венка на воду, - предает Керчь.ФМ.

Для керчан исполнили песни молодые исполнительницы. Позже, ветераны отправились к бую, чтобы возложить венок в море.

Из-за сильной жары одному из воспитанников ДОСАФ России стало плохо. После этого всех юношей убрали с солнца.