Крым вошел в пиковый период летнего отдыха – на полуостров активно едут туристы из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. На данный момент курорты полуострова с начала года приняли около 2,5 млн туристов. Об этом сообщил РИА Крым глава Комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, - передает Керчь.ФМ
По его словам, еще в начале июля эта цифра была ниже на миллион и составляла 1,5 миллиона туристов. Этот результат ниже показателя прошлого года, что вызвано целым рядом факторов. В частности, это и поднятие цен на проживание в объектах размещения, и дороговизна авиаперелетов, и открытие турецкого направления.
По словам Черняка, сейчас в Крым добраться гораздо дороже, чем в другие регионы страны. Тем не менее на сегодняшний день курорты полуострова остаются одними из самых востребованных среди россиян.
Напомним, глава Ростуризма заявил, что в Крыму отдых дешевле, чем в Турции.
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