Крым вошел в пиковый период летнего отдыха – на полуостров активно едут туристы из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. На данный момент курорты полуострова с начала года приняли около 2,5 млн туристов. Об этом сообщил РИА Крым глава Комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, - передает Керчь.ФМ

«Мы входим в пиковый момент и подходим к отметке в 2,5 млн туристов с начала года», — сообщил Черняк.

По его словам, еще в начале июля эта цифра была ниже на миллион и составляла 1,5 миллиона туристов. Этот результат ниже показателя прошлого года, что вызвано целым рядом факторов. В частности, это и поднятие цен на проживание в объектах размещения, и дороговизна авиаперелетов, и открытие турецкого направления.

По словам Черняка, сейчас в Крым добраться гораздо дороже, чем в другие регионы страны. Тем не менее на сегодняшний день курорты полуострова остаются одними из самых востребованных среди россиян.

«Крым остается одним из самых востребованных регионов среди граждан не только России, но и стран ближнего зарубежья», — отметил Черняк.

Напомним, глава Ростуризма заявил, что в Крыму отдых дешевле, чем в Турции.