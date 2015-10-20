В редакцию сайта Керчь.ФМ обратились возмущенные керчане, которые недовольны работой своей управляющей компании. Жители дома по адресу Клабукова,2 рассказали, что управляющая компания «ЖИЛСЕРВИСКерчь» провела у них текущий ремонт. Однако керчан не устраивает такая работа.

Жители дома попросили «ЖИЛСЕРВИСКерчь» заменить входную дверь в подъезде №1, так как она у них почти сгнила. Приехали работники, и, вместо замены двери, просто обшили старую. Коммунильщики не установили ручку на входную дверь внутри подъезда, также не сделали никаких креплений, чтобы можно было её закрыть.

«Двери у нас сгнили давно. Они сделали нам текущий ремонт. Обшили дверь досточками. Ни шпингалетов, ни ручек не установили. У нас тут проходной двор. Антисанитария полная. Закрыть дверь мы не можем», - сообщили керчанка.

Также, керчане попросили заменить окно на втором этаже, но и это рабочие не сделали до конца.

«Рама вся сгнила. Когда сильный ветер все ходуном ходит и может упасть на кого угодно. Они стекла даже штапиками не закрепили», - рассказала женщина.

Жители дома добавили, что к ним приходили из управляющей компании и приносили акт выполненных работ и просили, чтобы председатель дома подписала. Однако, керчане потребовали, чтобы ремонт завершили.

Также, у компании люди потребовали предоставить им на руки акт выполненных работ, на что в МУПе заявили, что они получат его в конце года.

Керчане обратили внимание на то, что ремонт фасада ни разу у них не проводили. Территорию за домом никто не убирает, так как в «ЖИЛСЕРВИСКерчь» сказали, что к ней они не имеют отношения.

Кроме всего этого, жители дома обеспокоены и газовой трубой, которая проходит между веток большого дерева. Люди опасаются, что при сильном ветре ветка может упасть на трубу и случится беда. Кроме этого ветка может упасть и на крышу.

Также, жители дома просят снести или оградить балкон на втором этаже, так как он находится в аварийном состоянии и может упасть на проходящих мимо людей. Хозяева в этой квартире не проживают.

Во втором подъезде люди делают ремонт подъезда за свои деньги, так как не смогли дождаться своей управляющей копании.