По информации пресс-службы ГИБДД Крыма, в 17:40, 36-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенс», двигаясь в пос. Щебетовка, со стороны Судака в направлении Феодосии, не выбрала безопасную скорость движения на правом закруглении дороги, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автобусом «Сетра».

От удара автомобиль «Мерседес» откинуло назад, на автомобиль «ВАЗ 21102», который двигался позади автомобиля Мерседес в попутном направлении, - передает Керчь.ФМ.

В результате ДТП пострадали:

Пассажир автомобиля Мерседес Бенс, 1984 г.р., Диагноз: ушиб коленного сустава. Пассажир автомобиля Мерседес Бенс несовершеннолетняя, 2010 г.р. Диагноз: вывих левой ключицы. Назначено амбулаторное лечение.

Напомним, рейсовый автобус Керчь-Судак столкнулся с двумя автомобилями, есть пострадавшие