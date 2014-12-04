На трассе Керчь-Феодосия 30 июля произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Автор видео подчеркнул,что у грузовика мигал поворотник перед совершением маневра, - передает Керчь.ФМ.
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На трассе Керчь-Феодосия 30 июля произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Автор видео подчеркнул,что у грузовика мигал поворотник перед совершением маневра, - передает Керчь.ФМ.
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