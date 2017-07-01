Спасатели в ходе поисковой операции обнаружили аварийный радиобуй и радиолокационный маяк-ответчик с затонувшего 29 июля у берегов Крыма сухогруза Anda. Об этом со ссылкой на севастопольский морской спасательный подцентр Росморречфлота сообщил ТАСС, - передает Керчь.ФМ
Согласно информации спасателей, благодаря положительной плавучести найденных приборов, они находились на поверхности воды. Информации о причинах крушения они не содержат.
В спасцентре добавили, что к сегодняшнему вечеру поисковая операция может быть прекращена.
Напомним, сухогруз Anda под флагом Того с девятью членами экипажа потерпел крушение в нейтральных водах Чёрного моря 29 июля в 6.40. Судно вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. На месте крушения сухогруза в спасательной операции задействовали корабли и самолет ЧФ. Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз «Anda» затонул. Следком возбудил уголовное дело. Поиски последнего члена экипажа затонувшего у берегов Крыма судна приостановили до утра 30 июля. НТВ сообщило, что девятого моряка с сухогруза «Anda» спасли, но это оказлось ложной информацией. Поиски возобновили утром 30 и 31 июля.