Спасатели в ходе поисковой операции обнаружили аварийный радиобуй и радиолокационный маяк-ответчик с затонувшего 29 июля у берегов Крыма сухогруза Anda. Об этом со ссылкой на севастопольский морской спасательный подцентр Росморречфлота сообщил ТАСС, - передает Керчь.ФМ

«Ночью в район поиска вышло судно Росрыболовства «Пурга», за ночь они подняли аварийный радиобуй и радиолокационный маяк-ответчик. Спасательная операция продолжается, последний член экипажа пока не найден», – рассказали в спасцентре.

Согласно информации спасателей, благодаря положительной плавучести найденных приборов, они находились на поверхности воды. Информации о причинах крушения они не содержат.

В спасцентре добавили, что к сегодняшнему вечеру поисковая операция может быть прекращена.

«Существуют нормы нахождения человека в воде, когда его можно найти живым, сроки эти прошли, но мы еще не останавливаем поиски», – отметили в спасцентре.

Напомним, сухогруз Anda под флагом Того с девятью членами экипажа потерпел крушение в нейтральных водах Чёрного моря 29 июля в 6.40. Судно вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. На месте крушения сухогруза в спасательной операции задействовали корабли и самолет ЧФ. Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз «Anda» затонул. Следком возбудил уголовное дело. Поиски последнего члена экипажа затонувшего у берегов Крыма судна приостановили до утра 30 июля. НТВ сообщило, что девятого моряка с сухогруза «Anda» спасли, но это оказлось ложной информацией. Поиски возобновили утром 30 и 31 июля.